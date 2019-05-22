📢 Вакарчук резко высказался о «деолигархизации СМИ»

Лидер рок-группы «Океан Эльзы» и новосозданной партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил за лишение олигархов контроля над СМИ и предложил два варианта, как этого достичь. Вакарчук убежден, что на Западе собственник канала «может позвонить в редакцию, его там услышат», но указывать, что делать редакции – никто не будет. Об этом певец рассказал 20 мая в эфире «Радио НВ».

«Задача сделать так, чтобы лишить олигархов контроля над информацией в стране и влияния на нее. Чтобы они не использовали это для своего политического влияния и для использования политического влияния в своих финансовых и бизнес-интересах», – сказал Вакарчук.

Политик уточнил, что у него есть несколько вариантов того, как это сделать. «Например, можно ограничить, если кто-то контролирует большое количество украинской экономики, выше 1% ВВП. У нас есть несколько таких людей. Можно сделать так, чтобы запретить им в принципе владеть СМИ, потому что в Украине это слишком большой конфликт интересов. Было бы честно и справедливо, чтобы те, кто играют и признают правила для всех, не манипулировали общественным мнением для того, чтобы эти правила принимались в их пользу», – сказал Вакарчук.

Собственник не может позвонить директору канала, чтобы сказать – поставь этого политика в эфир, сделай бесплатную рекламу о ком-то или кого «мочить»

«Второй вариант – создать действенные наблюдательные советы (в СМИ. – Ред.), в которых собственник не может владеть большинством. То есть наблюдательный совет должен состоять из независимых членов. Бизнес-составляющая работает, но собственник не может позвонить директору канала, чтобы сказать – поставь этого политика в эфир, сделай бесплатную рекламу о ком-то или кого “мочить”», – сказал лидер «Голоса».

Вакарчук убежден, что на Западе директор СМИ может отказать владельцу: «В большинстве стран директор может сказать – при всем уважении к вам, я должен зарабатывать деньги, но я не могу выполнить ваше указание, потому что есть закон, моя редакционная политика и вы на нее не можете влиять – это на законодательном уровне решено».

В понимании певца на Западе собственник СМИ может позвонить в редакцию, чтобы его «услышали», но такие редакции могут проигнорировать мнение собственника: «Представить себе, чтобы в Британии или Америке собственник СМИ мог позвонить директору и сказать – сними это с эфира или сделай это так или иначе. Они могут, безусловно, высказать свое мнение, его там «услышат», но так, как происходит у нас, когда по звонку закрываются программы, приглашаются или не приглашаются политики, происходят программы, где «мочат» политиков, не дают им возможности ответа – такого не может быть. Это чистая манипуляция». Для реализации этих вариантов, по словам певца, должна должным образом работать судебная система.

Отметим, в понедельник, 20 мая, Святослав Вакарчук был гостем политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявлял о «деолигархизации СМИ». В его понимании украинские СМИ станут бизнесом, когда перейдут в собственность западных медиакомпаний. Он заявил о готовности подать в Раду законы, которые позволят создать рынок СМИ.

Фото: Радио НВ