В здании, где находятся несколько львовских редакций, нашли автомат с глушителем

8 декабря в центре Львова на чердаке четырехэтажного дома, где расположены редакции нескольких львовских СМИ, был обнаружен боевой автомат с глушителем и коллиматорным прицелом с патронами. Об этом сообщает Zaxid.net.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия.

Как сообщает финансовый директор ТРК «Люкс» Александр Денищук, автомат с коллиматорным прицелом, глушителем и боевыми патронами, в том числе и бронебойными, нашли на чердаке в свободном доступе. Чемодан с оружием обнаружили сотрудники компании, которые регулярно обследуют чердак. Внешне найденный автомат похож на чешскую модель CZ Sаvz.58, однако точную информацию смогут предоставить правоохранители после проведения экспертизы.

«С этого чердака видно только внутренний двор дома и лестничную клетку, где проходят посетители и работники ТРК «Люкс» и сайта Zaxid.net, – сказал Александр Денищук.

Также в доме на площади Галицкой, 15 расположены несколько редакций, входящих в медиахолдинг ТРК «Люкс». В частности, речь идет о Zaxid.net, радио «Люкс ФМ», сайте 24 канала и портале «Футбол 24». Также в этом доме расположено управление коммунальной собственности Львовского горсовета.

Напомним, «ТРК Люкс» – первый медиахолдинг в Украине, который продал франшизу радиостанции за границу.

Фото: Pexels

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