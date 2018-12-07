В Украину не пустили еще 4 российских журналистов

«Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме «Терминал». Но во въезде в Украину мне все-таки отказали«, — рассказала она, передает «Громадське телебачення».

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что кроме Дроздовой, в Украину также не пустили журналистку издания «Старая Русь» Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания «Фонтанка», а также Елену Владыкину — журналистку российской газеты «Мой район».

Напомним, 4 декабря корреспондента российского телеканала «Дождь» Евгению Зобнину и главного редактора сайта «Такие дела» Анастасию Лотареву не пустили в Украину. В Государственной пограничной службе сообщили, что они не подтвердили цель своего визита.

Как писала «Телекритика», 30 ноября Государственная пограничная служба сообщила, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Административную границу с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. При этом иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда уехать. 2 декабря Мининформполитики сообщило, что на период действия военного положения доступ иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет действовать по обновленным правилам, для остальной части Украины – действуют общие правила.