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В украинском сегменте набирает популярность #мне_нужна_гласность. При чем тут гаражи?

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Диджитал В украинском сегменте набирает популярность #мне_нужна_гласность. При чем тут гаражи?

Следом за популярным хештегом #MeToo, женщины запустили еще один хештег, призванный в который раз поднять проблему насилия – #мне_нужна_гласность.

За последние 24 часа в украинском сегменте Twitter этот хештег использовали свыше 5 тысяч раз. Кто запустил тренд – пока неясно, но многие девушки в своих историях вспоминают сестер Хачатурян, суд над которыми сейчас идет в России. Суть #мне_нужна_гласность приближена к #MeToo и так же в очередной раз поднимает проблему харассмента и изнасилований. Большинство историй, которые рассказывают украинки, происходили с ними в подростковом возрасте: они становились жертвами приставаний взрослых мужчин либо были изнасилованы.

График популярности хештега

В ответ на растущий интерес к этой теме, как всегда, появились хейтеры – мужчины, которые под этим хештегом пишут истории в стиле «сама виновата». В качестве антифлешмоба некоторые пользователи, используя хештег #мне_нужна_гласность, стали продавать гаражи.

скриншот из Twitter

Напомним, хештег #MeToo разошелся по всем социальным сетям в 85 странах, только в Twitter его использовали более 19 миллионов раз, в среднем – по 55 319 раз в день. Две трети взрослых американцев, использующих социальные медиа, отметили, что истории о сексуальном насилии и харассменте постоянно мелькают в их новостных лентах, а 29% пользователей сказали, что такие истории составляют значительную часть их лент.

Фото: Today’s Veterinary Business

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