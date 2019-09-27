В Украине запустился бизнес-портал об энергетике

В Украине заработал новый тематический сайт об энергетике OilPoint. Издание пишет о процессах в энергетике – нефти, газе и электрике. Ресурс начал свою работу в начале сентября, пока сайт работает в тестовом режиме. Сайт доступен на украинском и русском языках.

Главный редактор издания – Александр Мойсеенко, экс-журналист «Экономической правды», Forbes и «Реальной экономики». Заместитель шеф-редактора – Артем Белоусов, который ранее работал в пресс-службе «Укргаздобычи» и журналистом в УНИАН.

В штате редакции работает 6 человек, также с редакцией на фрилансе будут сотрудничать авторитетные представители энергетической журналистики.

«Сфера энергетики – одна из наиболее капиталоемких в Украине. Те СМИ, которые есть сегодня, явно не удовлетворяют запросы потенциальной аудитории. Задача проекта этот вакуум заполнить. Мы будем писать как о процессах крупных государственных корпораций, так и о владельцах маленьких сетей АЗС, которые смогли найти свою нишу на этом конкурентном рынке», – сообщил «Телекритике» Александр Мойсеенко.

Портал принадлежит одноименному информационному агентству OilPoint (ООО «Агентство Ойлпойнт»), которое предоставляет бизнесу полный спектр услуг по пиару и медиаконсалтингу. Собственником и директором ООО значится Марина Салимова – жена Эльдара Салимова, экс-руководителя пресс-службы Министерства инфраструктуры. В разные годы последний работал также советником глав Мининфраструктуры (Минтранса).

Александр Мойсеенко уточняет, что редакционная политика издания независима от работы агентства. Сайт планирует зарабатывать на нативной рекламе и предоставлении информационных продуктов, в частности, на портале есть раздел мониторинга цен на нефтепродукты, который со временем станет платным. Также издание планирует запустить информационный раздел по тендерам государственных и частных компаний в энергетической сфере с целью его монетизации в дальнейшем.

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