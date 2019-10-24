В StarLightMedia – новый креативный директор проектов Design Bureau

Креативным директором проектов объединенного Design Bureau, которое входит в StarLightMedia, стал Виталий Сак. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

На новой должности Виталий Сак будет развивать креативное направление оформления телевизионных проектов каналов, кино, сериалов и другого медийного контента. Его функция будет заключаться в генерировании и реализации креативных концепций, дизайн-оформлении проектов (broadcast design, opening titles, commercial, marketing content). В зону ответственности также войдет работа с графикой в кино и сериалах, анимационный и motion-контент.

«В работе всегда ставлю простую цель – быть лучшим среди лучших на мировом уровне. Для этого не нужно много, мы имеем все необходимые предпосылки – проекты, команду, оригинальные идеи. Хочу, чтобы Украина была знаком качества для мирового дизайна и креативных индустрий, чтобы на наши проекты равнялись, чтобы они удивляли и вдохновляли», – прокомментировал Сак свое назначение.

До прихода в Design Bureau Виталий имел опыт работы в медиасфере – на телеканалах ICTV, «1+1», «Мегаспорте» и Новом канале. Кроме того, сотрудничал с агентством Green Penguin Media и реализовал проекты в Казахстане и Франции.

«Мне приятно осознавать, что в компании проходят структурные изменения, которые приводят к тому, что наша команда усиливается такими специалистами. Это положительный тренд», – отметил Алексей Репик, руководитель объединенного Design Bureau.

Design Bureau входит в структуру дивизиона «Мовлення» медиагруппы StarLightMedia и объединяет все дизайн-отделы каналов. Специализация дизайн-бюро – ТВ-брендинг, упаковка ТВ-проектов, сценографика, оформление кино и сериалов, branded content, постпродакшн (спецэффекты) и VR/AR технологии для медиа.

Фото: StarLightMedia