НовостиТВ

В StarLightMedia – новый креативный директор проектов Design Bureau

от Telekritika
От Telekritika 440
Главная Новости В StarLightMedia – новый креативный директор проектов Design Bureau

Должность занял Виталий Сак, который работал на ICTV, Новом канале, «1+1», «Мегаспорт»

Креативным директором проектов объединенного Design Bureau, которое входит в StarLightMedia, стал Виталий Сак. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

На новой должности Виталий Сак будет развивать креативное направление оформления телевизионных проектов каналов, кино, сериалов и другого медийного контента. Его функция будет заключаться в генерировании и реализации креативных концепций, дизайн-оформлении проектов (broadcast design, opening titles, commercial, marketing content). В зону ответственности также войдет работа с графикой в кино и сериалах, анимационный и motion-контент.

«В работе всегда ставлю простую цель – быть лучшим среди лучших на мировом уровне. Для этого не нужно много, мы имеем все необходимые предпосылки – проекты, команду, оригинальные идеи. Хочу, чтобы Украина была знаком качества для мирового дизайна и креативных индустрий, чтобы на наши проекты равнялись, чтобы они удивляли и вдохновляли», – прокомментировал Сак свое назначение.

До прихода в Design Bureau Виталий имел опыт работы в медиасфере – на телеканалах ICTV, «1+1», «Мегаспорте» и Новом канале. Кроме того, сотрудничал с агентством Green Penguin Media и реализовал проекты в Казахстане и Франции.

«Мне приятно осознавать, что в компании проходят структурные изменения, которые приводят к тому, что наша команда усиливается такими специалистами. Это положительный тренд», – отметил Алексей Репик, руководитель объединенного Design Bureau.

Design Bureau входит в структуру дивизиона «Мовлення» медиагруппы StarLightMedia и объединяет все дизайн-отделы каналов. Специализация дизайн-бюро – ТВ-брендинг, упаковка ТВ-проектов, сценографика, оформление кино и сериалов, branded content, постпродакшн (спецэффекты) и VR/AR технологии для медиа.

 Фото: StarLightMedia

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Скарлетт Йоханссон раскритиковали за желание сыграть трансгендера

04.07.2018

Новым генпродюсером ZIK стал Гайгысыз Гелдиев со «112...

17.01.2017

Ограбление по-украински: вышел новый трейлер боевика «Экс»

16.08.2019

В отеле на Прикарпатье выявили трансляцию запрещенных российских...

18.09.2019

«Выбор страны»: ТСН проведет 6-часовой марафон в день...

15.07.2019

«Кремниевая долина» возвращается на экраны – с потерями

23.03.2018

В 2017-м в прокат снова выйдет рекордное число...

03.08.2017

«112 Украина» запускает новый сезон ток-шоу «Голос народа»

06.09.2019

В Киеве закрываются сразу два старых кинотеатра

01.10.2018

⛔ Заказчиком убийства Яна Куцяка может быть россиянин

07.06.2019