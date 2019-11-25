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В школьную программу добавят медиаграмотность

от Telekritika
От Telekritika 436
Главная Новости В школьную программу добавят медиаграмотность

По ГОСТу новой украинской школы дети начнут учиться с 2022 года.

В следующих образовательных программах, которые создадут по новому государственному стандарту, как элемент появится медиаграмотность. Об этом сообщает «Укринформ».

Министр образования и науки Анна Новосад, сообщила, что данной компетенцией должен овладеть каждый: «Конечно информгигиена является сверхважной компетенцией, которой должен овладеть каждый. Работать над медиаграмотностью важно, начиная со школы. И мы сейчас это учитываем при разработке государственного стандарта и выписываем это через образовательные программы. Я рассчитываю, что мы представляем ГОСТ общественности в сентябре 2020 года», — сказала Новосад.

Также министр отметила, что по ГОСТу новой украинской школы дети начнут учиться с 2022 года. То есть, когда ученики нынешних начальных классов перейдут в среднюю школу.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство образования и науки будет сотрудничать с компанией Google для улучшения цифровых навыков преподавателей высших учебных заведений. Первым шагом станет введение онлайн-курсов.

Фото: Unsplash

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