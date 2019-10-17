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В Риге задержали россиян, выдававших себя за журналистов НТВ

от Telekritika
От Telekritika 619
Главная Новости В Риге задержали россиян, выдававших себя за журналистов НТВ

Мужчины с камерой и микрофоном пытались поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским

В Латвии во время торжества задержали двух мужчин с камерой и микрофоном, которые не имели аккредитации. Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Владимиром Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Об этом сообщает Укринформ.

После церемонии президент Украины удалился, чтобы пообщаться с прессой. К нему подошли два человека с камерой и микрофоном, но без логотипов СМИ и начали задавать вопросы о нормандском формате.

К ним сразу подошли полицейские, которым мужчины представились журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них отсутствовала аккредитация данного канала. Кроме того, у «журналистов» была туристическая виза, которая не предусматривает профессиональную деятельность в поездке. Мужчины сказали, что визу им делала другая фирма, и что они «везде так работают». В результате обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Напомним, 16 октября с официальным визитом Латвию посетили президент Украины Владимир Зеленский с женой и большая делегация, в которую вошли: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, руководители МИД и Минюста Вадим Пристайко и Денис Малюська, помощник главы государства Андрей Ермак.

Ранее «Телекритика» писала, что пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд.

Фото: Укринформ

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