📢 В редакции Finance.ua прошел обыск

24 апреля в редакцию издания Finance.ua пришли с обыском представители правоохранительных органов. Как отмечается в сообщении компании, в результате 11-часового обыска у сотрудников забрали рабочие компьютеры, а из серверной вынесли все сервера.

О причинах обыска в Finance.ua узнали из предъявленных правоохранителями документов. Из них следует, что издание подозревают в том, что компания под видом финансовой организации связывалась с некими «потерпевшими», которым был нужен кредит, и просила сделать «страховой взнос в размере 15%» для получения кредита, а затем выводила эти деньги в офшоры.

«Считаем эти обвинения абсурдными. Finance.ua развивает сервис сравнения кредитов в банках и МФО, который позволяет выбрать кредит и отправить онлайн-заявку в кредитные организации. При этом мы никогда не берем денег с пользователей сервиса, не просим делать никаких платежей или взносов. Finance.ua финансируется за счет размещения рекламы и комиссий от банков за привлеченных клиентов и не берет денег с пользователей", – рассказал директор Finance.ua Сергей Виндерских. По его словам, задача ресурса – «помочь пользователю разобраться в тарифах банков и финкомпаний, а затем удобно заказать выбранный продукт».

Finance.ua – украинский сайт о финансах, запущенный в 1999 году как информационное агентство. Ежедневная аудитория – более 100 тыс. человек. С 2018 года сайт активно развивает сервисы сравнения кредитов и банковских карт.