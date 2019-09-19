В Раду аккредитовались более 2 тысяч журналистов за месяц

Для освещения событий в Верховной Раде аккредитацию прошли 2 тысячи журналистов. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сейчас, за этот месяц, когда мы проводим новую аккредитацию, уже аккредитовано 2 тысячи журналистов», – сообщает руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.

Она рассказала, что каждый день в Раду приходят 100–300 человек, а во время заседания в честь присяги депутатов IX созыва представителей СМИ в парламенте было больше тысячи. На момент окончания работы парламента VIII созыва аккредитацию получили 6113 работников масс-медиа, сообщила пресс-секретарь.

В связи с этим глава Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич предложил открывать журналистам запасные входы в Верховную Раду в дни особых событий.

Члены комитета во время заседания предложили доработать положение про аккредитацию журналистов в ВР и обсудили, в каких случаях ее предоставлять, а в каких аннулировать, пишет «Укринформ».

Напомним, в конце августа 2019 года Комитет по вопросам свободы слова возглавил Нестор Шуфрич.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!