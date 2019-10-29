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В Верховной Раде зарегистрировали проект Кодекса электронных коммуникаций

от Telekritika
От Telekritika 585
Главная Новости В Верховной Раде зарегистрировали проект Кодекса электронных коммуникаций

Основная задача проекта – предоставление доступа к интернету всем пользователям на всей территории Украины.

28 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона №2320 «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества». Об этом сообщили на официальном сайте Рады.

Как заявлялось, основные задачи документа – это  развитие высокоскоростных сетей и предоставление широкополосного доступа к интернету пользователям на всей территории Украины. Сам текст документа пока недоступен на сайте ВР.

Инициаторами законопроекта №2320 на сайте ВРУ значатся народные депутаты Михаил Крячко, Роман Соха, Александр Федиенко, Егор Чернев и Сергей Степа. Ранее они регистрировали законопроекты «Об электронных коммуникациях» и «О радиочастотном ресурсе». Новый законопроект «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества», по сути, объединяет эти два законопроекта.

Издание Internet.ua пишет, что 25 октября на базе Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации прошло два совещания, на которых было принято решение оставить законопроекты «Об электронных коммуникациях» и «О радиочастотном ресурсе». А также отдельно зарегистрировать Кодекс электронных коммуникаций под другим названием, которое будет отражать содержание этих двух документов.  В дальнейшем именно этот документ станет основой для развития телеком-отрасли.

Фото: Unsplash

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