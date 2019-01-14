В погоне за лидерством: IMDb запустил потоковый видеоканал, который не требует подписки

Как уже сообщили разработчики канала, IMDb Freedive будет доступен пока только в США через сайт, а также на устройствах Amazon Fire TV. Вскоре, утверждает IMDb, новинка будет доступна более широкой аудитории, включая ведущие мобильные приложения IMDb. Однако, как скоро канал попадет в массы – разработчики не говорят.

«Сегодня сервис позволяет смотреть популярные телешоу, такие как «Холостяк» или «Герои», а также линейку популярных фильмов, к примеру, «Иллюзионист» или «Беги, Лола, беги», – сообщает американский телеканал CNBC.

Отметим, что запустить свой потоковый сервис в этом году году планирует Apple, также подобные намерения объявили в AT&T и Disney. В условиях высокой конкуренции IMDb может привлечь аудиторию за счет отсутствия необходимости оформлять подписку. CNBC полагает, что вслед за Amazon Fire TV бесплатный контент может появиться и на ТВ-приставках Roku и Google Chromecast.

Напомним, ранее сайт IMDb, специализирующийся на предоставлении подробной информации о фильмах и сериалах и позволяющий пользователям выставлять им рейтинги, предлагал смотреть трейлеры, интервью со знаменитостями и оригинальные сериалы с короткими эпизодами.