В Офисе президента рассказали, почему Богдан подал иск против журналистов «Схем» и НОТУ

В иске в Шевченковский районный суд Киева против журналистов-расследователей программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) глава Офиса президента Андрей Богдан требует, чтобы журналисты опровергли якобы недостоверную информацию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ОП.

В частности глава ОП требует опровержения того, что в 2018 – начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы шесть раз пересекал российскую границу и в аэропорту «Внуково» зафиксированы его три взлета и три вылета.

«Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем посредством письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений», – отметил Богдан.

Он также добавил, что второе письменное требование об опровержении недостоверной информации подкрепил копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины от 12 апреля 2019 года. Согласно этому документу, в период с 12 апреля 2014-го по 12 апреля 2019-го Богдан пересек границу Украины в направлении РФ и Беларуси лишь дважды – в мае 2014 года (один раз на выезд 15.05.2014 и один раз на въезд 16.05.2014).

«Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения», – подчеркнул руководитель ОП.

НОТУ в комментарии сообщили, что не несут ответственности за содержание передачи «Схемы: коррупция в деталях», размещенной в эфире телеканала «UA:Перший», фактически переложив ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в состав которого входит «Радио Свобода» – производитель данной программы. В свою очередь, киевское бюро «Радио Свобода» в ответ на требование сообщило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения распространенной информации, однако не предоставило доказательств, сославшись на право журналистов не раскрывать свои источники, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск, желая опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ. Шевченковский райсуд Киева открыл производство по данному иску, подготовительное заседание назначено на 19 сентября.

Фото: скриншот «1+1»