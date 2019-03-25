⚡ Заместитель Лигачевой возглавила наблюдательный совет Общественного

Сегодня избрали главой наблюдательного совета НОТУ Светлану Остапу, заместителя шеф-редактора «Детектор медиа», которая является членом общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики, а также – общественного совета при Госкомтелерадио и Комиссии по журналистской этике. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Эту позицию ранее занимала Татьяна Лебедева, 2-летние полномочия которой вышли 8 февраля. На должность председателя наблюдательного совета претендовали Светлана Остапа и Игорь Хохич. Светлану Остапу поддержали 9 членов НС, Игоря Хохича – 6. Напомним, Игорь Хохич – председатель Общественного союза «Люди дела», член наблюдательного совета НОТУ от парламентской группы «Партии “Відродження”».

Секретарем Наблюдательного совета снова был назначен Вадим Миский, он был единственной кандидатурой.

Члены Наблюдательного совета выбирают между собой тайным голосованием на 2 года председателя, заместителя председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ. Они не могут занимать соответствующую должность более двух сроков подряд, говорится в Положении о наблюдательном совете НОТУ.

Фото: НОТУ

