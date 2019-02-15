В Кропивницком горсовет обеспечит малоимущих тюнерами Т2

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, информирует местное издание «Прожектор».

Сумма выделенных средств на программу не сообщается, также не указано, у кого из производителей планируется закупка тюнеров.

Обеспечение телетюнерами отдельных категорий граждан осуществляется на безвозмездной основе из расчета один телетюнер на одно жилое помещение. Телетюнерами будут обеспечиваться одинокие лица (граждане, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать), среднемесячный совокупный доход которых за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и которые зарегистрированы в областном центре. Для получения ТВ-тюнером необходимо подать заявление на имя городского головы в отдел по работе с обращениями граждан городского совета города Кропивницкого по установленной форме.

Рассмотрение заявлений осуществляет Комиссия по рассмотрению вопросов обеспечения жителей города средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания согласно распоряжению городского головы. Основанием для обеспечения жителей города телетюнерами является распоряжение городского головы, после издания которого в течение 10 дней заявителям письменно сообщат о принятом решении. Получив соответствующее оборудование, управление социальной защиты населения должно в течение 10 дней обеспечить вручение телетюнеров жителям города по месту жительства.

Напомним, в процессе отключения эфирного аналогового телевидения выросли цены на ТВ-приставки эфирной цифры. В конце сентября Кабмин одобрил законопроект, согласно которому тюнеры Т2 освобождаются от ввозной пошлины до 1 января 2020 года. В начале октября Антимонопольный комитет начал расследование на эту тему.

На центральном уровне программа по госзакупках тюнеров Т2 прошла в 2012-м, закончившись большим коррупционным скандалом – из госказны на нее было выделено 450 млн гривен. Конкурс организовывало Госкомтелерадио, его победителями стали две компании («Ромасат» и «Стронг») с ценой в $60 за тюнер против реальной цены $35 (по актуальному на то время курсу 8 грн за доллар).

Как сообщалось ранее, отключение эфирного аналога произошло 1 сентября 2018 года. До 1 мая аналоговое телевещание сохраняется на территориях, граничащих с украинской-российской границей, в зоне проведения ООС, в Крыму. Также продолжат работу в аналоге местные телекомпании, которые не имеют цифровых лицензий.

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