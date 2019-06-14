В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент
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В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 369
Главная Новости В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

21–22 июня в Киеве в конференц холле MAIN HALL (Владимирская, 49А) журналисты и редакторы из BBC поделятся лайфхаками для создания качественного и уникального контента.

Медийщики в Украине могли только мечтать о гайде по созданию идеального вдохновляющего контента, тем более от журналистов BBC, по стандартам которого работает каждое уважающее себя медиа в мире.  Они поведают, как генерировать уникальные истории и видео, чем заинтересовать поколение Z, как расширять аудиторию и удерживать внимание существующей, о цифровом сторителлинге, соцсетях и многом другом. Чего ожидать от конференции и представителей BBC – расскажет «Телекритика».

Первый день конференции

21 июня будет насыщено информацией о создании оригинального текстового и видео контента, методами проверки его достоверности и лайфхаками по работе над ним с помощью смартфона. Участников  ждет серия вопросов-ответов от представителей BBC  и панельная дискуссия о проблемах достоверности контента в Украине.

Наджиба Касраи, редактор международного отдела академии BBC:

В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

Наджиба Касраи

Редактор международных сайтов BBC Academy поделится составляющими уникальной истории, как создавать почву для ее обсуждения в социальных сетях и грамотно использовать волны хайпа.

 

Джонатан Манро, глава отдела сбора новостей BBC:

В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

Джонатан Манро

Джонатан Манро как глава отдела сбора новостей поведает, как проверить контент из традиционных новостных источников и соцсетей на достоверность, и выделит детекторы фейковых новостей.

 

Патрик Клахан, диджитал-журналист: 

В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

Патрик Клахан

Диджитал-журналист даст практичные советы по съемке, редактированию видео, аудио и фото – все необходимое для создания качественного контента с помощью смартфона.

 

Второй день конференции

В Киеве журналисты BBC расскажут, как создавать оригинальный контент

Крис Гибсон

22 июня обещают научить использовать соцсети для создания и продвижения контента, доказать важность качественной графики, рассказать, как расширить аудиторию, удержать существующую и на десерт – дополнительные возможности работы с контентом от BBC.

Для разрядки организуют панельную дискуссию о работе с поколением Z и, по классике, вопросы-ответы. Среди спикеров второго дня: Крис Гибсон, редактор BBC Minute, который расскажет о силе хештега, а также Патрик Клахан, Джонатан Манро и Наджиба Касраи.

Также, организаторы предлагают 20 студентам и преподавателям профильных вузов принять участие в конференции на льготных условиях, за 10% стоимости. Для того, чтобы получить билет за 680 грн на два дня конференции, напишите письмо на почту office@sv7media.com.

Подробнее о регистрации и билетах вы можете узнать здесь.

Фото: SV7 Media

Заглавное фото: Anthony Devlin

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