В Киеве журналистам-расследователям вручили премию имени Василия Сергиенко

5 декабря в Киеве вручили премию имени Василия Сергиенко лучшим журналистам-расследователям в семи номинациях. Об этом сообщает Национальный музей Революции Достоинства.

Награждение состоялось в информационно-выставочном центре Музея Майдана.

В состав экспертного совета конкурса вошли журналисты и ученые: публицист Виталий Портников, профессор Сергей Квит, ведущий проекта «СтопФейк» Марко Супрун, а также журналисты Ростислав Мартынюк и Юрий Грицик.

На конкурсе представили не только работы профессиональных журналистов, но и блогеров, а также общественных деятелей, которые пишут для разных изданий.

«Наш конкурс поддерживает талантливых смелых региональных журналистов-расследователей, популяризирует общественную активность и расследования коррупционных деяний местных «элит». Наша инициатива — общественная», — комментирует куратор премии Александр Аронець.

Представляем список победителей и финалистов во всех семи номинациях второго конкурса журналистских расследований имени Героя Небесной Сотни Василия Сергиенко.

Номинация «Лучшее расследование интернет- и печатных СМИ»

Победитель — Максим Савчук, программа «Схемы: коррупция в деталях», «Радио Свобода», работа: «Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії.

Финалисты: Марьяна Пьецух, сайт «Украинская правда», работа: Серійна бездіяльність, або Особливості слідства у справі Гандзюк; Тарас Зозулинский, сайт Vse.Media, работа: Королі українського лісу: хто краде ліс прямо у нас з-під носа? Яка схема й хто у темі?; Сергей Головнев, Юрий Винничук, сайт «Бизнес.Цензор», работа: Як Ахметов не доплачує мільярди податків за руду і заробляє на «Укрзалізниці»»; Маргарита Тулуп, сайт «Слідство.Инфо», работа: Смерть у СІЗО: історія одного підвищення.

Номинация «Лучшее расследование в местных интернет- и печатных СМИ»

Победитель – Елена Рябчук, движение «Чесно», работа: Забудова урочища Протасів Яр: сліди Корбана й мовчання Зеленського.

Финалисты: Станислав Козлюк, сайт «Тиждень.ua», работа: Справа вбивства Сергієнка. Судова «діра»; Ольга Феррари, сайт ВСЕ, работа: «На Рівненщині поліцейські пачками продавали арештовані фальшиві гроші; Тарас Боросовський, газета «20 хвилин», работа: 2 мільйони за селфі з Порошенком; Ярослав Чепурной, Николаевский центр журналистских расследований, работа: Мільйони з дна лиману.

Номинация «Лучшее расследование общественных активистов, блогеров»

Победитель – Екатерина Гандзюк, управляющая делами исполнительного комитета в Херсонском городском совете, работа: Остання крапля. Привід для вбивства.

Финалисты: Ярослав Андрусяк, председатель правления общественной организации «Общественная защита Волыни», работа: Хто вони, ВОЛИНСЬКІ ПРОКУРОРИ? НІКЧЕМНІСТЬ НАБУ або покровителі корупції?; Сергей Чагаров, Екатерина Лихогляд, общественный активист в соавторстве с журналистом, работа: 25 тисяч за квадрат: Мін’юст «втопив« в «Озерному гаю« бюджетні мільйони; Пилипенко Александр, руководитель ОО «Платформа общественного взаимодействия», работа: Аукціон-атракціон для бердянського курортного магната з Верховної Ради; Олег Перетяка, координатор ОО «Луганская коалиция «Граждане за прозрачность действий власти», работа: Адміністрації від Сватового до президента скуті одним ланцюгом корупції.

Номинация «Лучшее расследование местных общественных активистов, блогеров»

Победитель – Григорий Козьма, главный редактор журнала «Громадське слідство», блогер, работа: Обороноздатність України? Ні, не чули – звертайтесь в ФСБ.

Финалисты: Игорь Гавриленко, фрилансер, работа: Потаємне буття провінційного ректора; Павел Новик, блогер «За добре врядування», работа: З широко закритими очима; Елена Синченко, Дмитрий Синченко, блогеры, работа: Подружня змова, або Як здійснюють закупівлі в Одеському аеропорту; Евгений Лисичкин, член правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр», блогер, работа: Фальстарт Е-Тicket у Харкові: Хто заробить на оборудці півмільярда.

Номинация «Лучшее ТВ-расследование»

Победители – Даниил Мокрик, Bihus.Info, работа: серія матеріалів «Прокурори Майдану, Сергей Андрушко, программа «Схемы: коррупция в деталях» («Радио Свобода»), работа: Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Євромайдану.

Финалисты: Михаил Ткач, Наталья Седлецкая, программа «Схемы: коррупция в деталях» («Радио Свобода»), работа: Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка; Евгения Моторевська, Дмитрий Реплянчук, Василий Бидун, «Слідство.Інфо», работа: фільм-розслідування «Я – бот».

Номинация «Лучшее местное ТВ-расследование»

Победитель – Олеся Борейко, ОО «Николаевский центр журналистских расследований Bihus.Info, работа: Курорт для прокурорів.

Финалисты: Анна Бабинец, Елена Логинова, Антонина Торбич, «Слідство.Інфо», работа: фільм-розслідування «Два трактори за межами Рівного»; Дмитрий Реплянчук, Евгения Моторевська, «Слідство.Інфо», работа: фільм-розслідування «Місто вкрадених квартир»; Денис Миронов, ОО «Инициативное движение «Общественный патруль», работа: Некоронований лендлорд Донеччини; Марьяна Сич, проект «ВИП Расследование», работа: Під контролем «К»?.

Гран-при от оргкомитета получили: Анна Бабинец, Елена Логинова, Екатерина Лихогляд из «Слідство.Інфо», работа: Гандзюк: системне вбивство.

Диплом за весомый вклад в борьбу против преследований журналистов получил Сергей Иванов, блогер, работа: Поліція бану. Як поліція запроваджує цензуру в Інтернеті.

Фото: Unsplash

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