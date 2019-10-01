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В Киеве пройдет рекламное шоу «Ніч рекламожерів 2019»

от Telekritika
От Telekritika 466
Главная Диджитал В Киеве пройдет рекламное шоу «Ніч рекламожерів 2019»

В этом году темой «Ночи пожирателей рекламы» станет Every Year is a rebirth.

25 октября в кинотеатре «Планета кино» в River Mall пройдет международное рекламное шоу «Ніч рекламожерів 2019», автором которого выступит Жан Мари Бурсико.

Почти сорок лет Жан Мари Бурсико каждый год собирает для создания программы ролики со всего мира. В этом году темой «Ночи пожирателей рекламы» станет Every Year is a rebirth.

В Киеве пройдет рекламное шоу «Ніч рекламожерів 2019»

Постер мероприятия

По словам создателей, на 39-й ночи можно будет удивиться, почему курица стала новым трендом в рекламе, увидеть Snoop Dogg с Klarna, задуматься, сколько женщин лучше иметь – одну или две вместе с крекерами Twinz, выяснить, чем занимается мебель из IKEA, когда вас нет дома, а также получить инструкцию, как приручить дракона вместе с O Baticário и многое другое.

Фото: Planeta kino

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