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В Киеве состоится конференция по наружной рекламе

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 478
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Эксперты рынка обсудят тенденции в сфере маркетинговой коммуникации вне дома.

13 ноября в Киеве состоится международная конференция по наружной рекламе Out Of Home Forum.

Организатор мероприятия — оператор OOH-рекламы PRIME Group. Компания проводит форум с 2013 года.

«В этом году темой форума станет сравнение и, возможно, даже противопоставление инструментария для достижения кратко- и долгосрочных целей маркетинга. Нам интересно прояснить, что для современного маркетолога приоритетнее: получить ощутимый доход уже сегодня или шаг за шагом формировать сильный бренд», — говорит управляющий партнер PRIME Group и идейный вдохновитель форума Катерина Храмова.

Хедлайнеры 6-го Out Of Home Forum: Том Годдард, президент The World Out of Home Organization, председатель правления Ocean Outdoor и Atlantic Group Саймон Боуторп, председатель правления инвестиционной банковской и консалтинговой компании Severnaya Group. Иностранные докладчики расскажут о глобальных тенденциях медиарынка в ближайшие 5-10 лет.

О будущем маркетинговых коммуникаций, тенденциях в рекламе и эффективности медиаинвестиций расскажут: Елена Колесникова (BBDO Ukraine), Светлана Калинина (Kwendi Media Audit), Вадим Гусаченко (Octagon Outdoor), Виктор Дубровин (Aimbulance), Катерина Ильченко (Neuro-knowledge), Анна Шахдинарян (Kantar TNS), Андрей Длигач (Advanter Group), Игорь Лазарев (PRIME Group), Игорь Гусев (InMind), Виталий Кокошко (Kinograf), Надежда Ганулич-Манукян («Космо»), Наталья Гилевич (Parimatch), Валерия Толочина (Intertop), Игорь Рейтерович («Украинский центр общественного развития»).

Мероприятие состоится 13 ноября 2019 года в конференц-холле «Депо» (Киев, ул. Антоновича, 50). Программа  доступна на сайте мероприятия, зарегистрироваться на конференцию можно тут.

Партнеры форума: «Аквариум», sostav.ua, outhub.online, Out Of Home Journal.

Out Of Home Forum — платформа, на которой руководители и маркетологи украинских и международных компаний вместе со специалистами креативных и медийных агентств узнают и обсуждают тенденции в сфере маркетинговой коммуникации вне дома.

Фото: PRIME Group

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редактор рубрики "Спецпроекты"