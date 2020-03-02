В Киеве презентуют концепцию нового телеканала для временно оккупированных территорий

2 марта в 15:00 в информационном агентстве «Укринформ» (зал 1) состоится презентация концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщается в анонсе агентства.

Участники презентации: и.о. гендиректора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, заместитель главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Косюк, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Аккредитация СМИ обязательна.

Напомним, 22 января 2020 года Елена Трибушная, которая в начале 2020 года возглавила информационное вещание государственного телеканала для временно оккупированных территорий, сообщила об увольнении.

Канал должен был запуститься 18 февраля. Планируется, что на первом этапе канал будет объединять развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства. Контент будет транслироваться на украинском и русском языках.

Фото: «Телекритика»

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