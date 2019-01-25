В Киеве избили журналистов «Стоп коррупции»

По словам Романа, в результате нападения пострадали журналист и оператор, их госпитализировали. Полиция Киева подтвердила нападение.

«Несколько часов назад на «Выдубичах» было совершено нападение на съемочную группу «Стоп коррупции». Журналисты вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленным. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют» — написал Бочкала.

Нападающие не только жестоко обращались с со съемочной группой, выбили журналисту зуб, но и так побили оператора, что у него наблюдаются провалы в памяти и образовалась гематома.

Роман Бочкала пишет, что в Киеве идет самая масштабная незаконная добыча песка, годовой оборот которой составляет 100 млн грн. Эта земля была аренде у компании «Мостобуд».

Заглавное фото: Facebook Романа Бочкала