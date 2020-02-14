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В Канзасе начала вещать прокремлевская радиостанция Sputnik

от Telekritika
От Telekritika 259
Главная Новости В Канзасе начала вещать прокремлевская радиостанция Sputnik

Сигналу удалось заглушить эфир одной местной джазовой станции.

В январе 2020-го в Канзас-сити (США) начало вещать «Радио Спутник», пропагандистская российская радиостанция, пишет NYT.

Вещание происходит на трех радиостанциях в Канзасе в формате врезок. Sputnik можно услышать во время водительского прайм-тайма, когда большинство людей едут с работы домой.

Сигналу даже удалось заглушить эфир одной местной джазовой радиостанции. Об этом заявляла основательница джазового радио – Анита Диксон.

Ведущие «Спутника» следуют стандартному формату разговорного радио, при этом высмеивают новости дня и шутят с гостями и звонящими. Как сообщает издание, чаще всего на радио высмеивают США. К примеру, во время лайв-трансляции ведущий говорил: «Это было прямое включение из Вашингтона, столицы Разъединенных Штатов Америки».

Вещание радиостанции в городе организовал Alpine Broadcasting Corporation of Liberty и ее владелец Питер Шартел. Шартел назвал две причины трансляции станции: ему нравится то, о чем там говорят; ему за это платят. Сумма контракта за три года подразумевает выплаты в размере около $49 за час или $324 тыс. за все три года. 

Фото: pexels

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