⚡В Кабуле застрелили журналистку, защищавшую права женщин
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⚡В Кабуле застрелили журналистку, защищавшую права женщин

от Telekritika
От Telekritika 84
Главная Новости ⚡В Кабуле застрелили журналистку, защищавшую права женщин

В субботу утром, 11 мая, в столице Афганистана прогремело два выстрела. Жертвой нападения стала известная телеведущая, правозащитница Мена Мангаль. По предварительным данным, ее убийство связано с профессиональной деятельностью.

В тот же день представитель МВД Афганистана сообщил, что нападение произошло около половины восьмого утра возле кабульского рынка. По словам очевидцев, огонь открыли двое неизвестных мотоциклистов, сообщает «Радио Свобода».

«Сначала один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку», – говорит свидетель.

Мена Мангаль в течение десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. Помимо телевизионной деятельности, Мена также занимала должность советника по культуре в парламенте Афганистана. Как сообщили близкие журналистки, во время нападения она ожидала машину, которая должна была доставить ее на работу в парламент.

Также Мена была известной правозащитницей, которая достаточно активно в социальных сетях обсуждала права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.

Один из самых громких постов Мангаль был о том, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка рассказывала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

На данный момент полиция разыскивает участников нападения.

Фото: «Радио Свобода»

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