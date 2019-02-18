В ГПУ объяснили, что грозит журналисту НВ за материал о «бриллиантовом прокуроре»
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В ГПУ объяснили, что грозит журналисту НВ за материал о «бриллиантовом прокуроре»

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Новости В ГПУ объяснили, что грозит журналисту НВ за материал о «бриллиантовом прокуроре»

Генпрокуратура через суд истребовала редакционные материалы «Нового времени» из-за разглашения изданием тайны следствия. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он объяснил, что в сентябре 2016 года ГПУ направила запрос о международной правовой помощи в расследовании дела «бриллиантовых прокуроров» в Министерство внутренних дел Великобритании. В ответ поступили материалы, которые касаются расследования этого уголовного производства.

При этом «Новое время» опубликовало статью авторства Ивана Верстюка «Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании» с фотокопиями материалов британской стороны, полученных в рамках международной правовой помощи.

«Опубликованные в статье документы являются материалами уголовного производства, не подлежащими огласке, поскольку их публикация может повредить следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности», — написал Андрей Лысенко.

По данному факту в марте 2017 года ГПУ открыла уголовное производство и запросила у «Нового времени» информацию и копию этих документов, однако издание отказалось их предоставить.

«В очередной раз вынуждены напомнить представителям общественности и СМИ, что разглашение материалов досудебного расследования без разрешения на обнародование, полученного в установленном законом порядке, является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет», — резюмировал Андрей Лисенко.

Напомним, сегодня, 18 февраля, издание НВ сообщило, что Печерский райсуд Киева 4 февраля предоставил Генпрокуратуре доступ к внутренней документации редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк. Издание указывает, что доступ к редакционным материалам нарушает «не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации».

Фото: pixabay

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