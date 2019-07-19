В годовщину убийства Шеремета в Киеве и Минске пройдут мирные акции

20 июля будет третья годовщина со дня убийства журналиста Павла Шеремета. В этот день в Киеве и Минске пройдут акции «Кто убил Павла? Три года без ответа». Национальный союз журналистов Украины предлагает будущему Совету по вопросам свободы слова при президенте поднять вопрос о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

«Несмотря на неоднократные публичные обещания чиновников, преступление за три года не расследовано, заказчики убийства не названы, виновные не наказаны. Именно потому отчет руководителей силовых структур про ход расследования является крайне актуальным. И будущий Совет по вопросам свободы слова должен начать свою работу именно с заслушивания отчета по делу Шеремета», – считает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Также в союзе напоминают, что в связи с Днем журналиста в июне публично обратились к главе государства с призывом перезапустить Совет по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при президенте Украины, созданный в 2016 году.

В организации считают, что лучшим доказательством серьезности намерений команды нового президента в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании президентского совета дела Шеремета.

20 июля в Киеве и Минске пройдут акции к третьей годовщине убийства Павла Шеремета. «И президент, и министр внутренних дел, и глава Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через три года мы так и не знаем имен ни исполнителей, ни заказчиков убийства», – говорится в анонсе «Украинской правды».

Акция пройдет в месте, где три года назад взорвали автомобиль Павла Шеремета – на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого – в 8:00. После нее всем желающим покажут расследование журналистов «Слідство. Інфо» – «Убийство Павла» – в кинотеатре «Лира».

Напомним, 17 июля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил об инициативе создания Совета по вопросам свободы слова. В него должны войти по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Фото: ТСН