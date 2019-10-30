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В Филиппинах меньше всего раскрываются убийства журналистов — CPJ

от Telekritika
От Telekritika 563
Главная Новости В Филиппинах меньше всего раскрываются убийства журналистов — CPJ

Комитет по защите журналистов составил рейтинг стран, в которых не раскрывают большое количество убийств репортеров.

Согласно «Глобальному индексу безнаказанности» за 2019 год, Филиппины стали худшей страной в мире по судебным преследованиям убийц журналистов, об этом сообщает CPJ

В список безнаказанности вошли 13 стран, среди которых как конфликтующие, так и более стабильные государства, где преступные группы и влиятельные субъекты прибегали к насилию, чтобы заставить замолчать репортеров. CPJ считает, что на безнаказанность в данных государствах повлияли неконтролируемая коррупция, неэффективные институты и отсутствие политической воли для проведения расследований.

Так, в 2019 году список возглавили Филиппины, которые входят в число пяти худших стран почти каждый год с момента создания рейтинга – 41 нераскрытое убийство, на второе место попала Мексика (30), на третье — Сомали (29). 

В 2018 году ситуация была схожей: лидерами были Филиппины (40 ), Пакистан (26), Сомали (25).

В Колумбии дела улучшились, это единственная страна, которая исчезла из рейтинга.

В целом, за последние 10 лет (до 31 августа 2019 года) по всему миру было зарегистрировано 318 убийств журналистов, из них 86% так и не были раскрыты. За прошлый год Комитет насчитал 85% нераскрытых убийств.

Фото: Unsplash

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