В это воскресенье «Интер» покажет сериал с Риз Уизерспун и Николь Кидман

В центре сюжета «Большой маленькой лжи» – взаимоотношения нескольких семей, живущих в небольшом американском городе Монтерей на берегу океана. Их дети ходят в один класс. Во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция начинает расследование преступления. Оказывается, за идеальной жизнью главных героев скрывается много ужасных тайн. Картина рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию. До последнего зрители не догадываются, кто совершил преступление и почему, и даже о том, кого именно убили.

К слову, сериал снят по мотивам одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти, которой вдохновилась в свое время Риз Уизерспун. Как рассказал режиссер, именно она и вдохновила его на съемки сериала.

«Риз не предложила бы того, что мне не по вкусу, – говорит Валле. – Мы с ней хорошо сработались на съемках «Дикой», и я знал: она работает над чем-то грандиозным. Риз прислала мне черновики первых двух эпизодов «Большой маленькой лжи». Я буквально влюбился в героев и саму историю тоже полюбил. Мне никогда не доводилось работать с историями такого рода, где есть место и трагедии, и тайне, и детективным элементам».

Съемки длились пять месяцев и проходили в США на полуострове Монтерей, а также в Малибу, Калабасасе и Пасадине.

Примечательно, что ради участия в сериале Риз Уизерспун отказалась от работы в фильме Александра Пэйна «Короче», а Николь Кидман – от съемок в супергеройском боевике «Чудо-женщина».

Также в картине снялись Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг, Лора Дерн и другие актеры.

Сериал «Большая маленькая ложь» можно будет увидеть на «Интере» 13 января в 17:00.