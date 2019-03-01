В «Дизель-шоу» нашли замену Мирине Поплавской
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В «Дизель-шоу» нашли замену Мирине Поплавской

от Telekritika
От Telekritika 18
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Актеры «Дизель Студио» рассказали о планах и представили новых участников.

После автомобильной аварии команда юмористического проекта «Дизель Шоу» начала активно снимать новые серии проекта. 26-27 января прошло два концерта в киевском Дворце Украина. В эфире канала ICTV они появятся с 8 марта. На концертах было представлено новое лицо студии – им стала КВН-щица из Беларуси – Мария Грицук. Она вела программы «Наше Утро», «Талент краiны», «Родителей в школу!», «Жди меня» на минском канале ОНТ.

В киевских концертах актриса сыграла в нескольких номерах. Руководитель «Студии» Егор Крутоголов объяснил изменения в коллективе так: «Мы никогда, сколько бы не искали, не найдем замену Марине и не собираемся это делать. Марина остается в наших сердцах Мариной Поплавской. Этот человек для нас незаменимый. Но шоу продолжается, о чем она всегда просила. Мы подготовили обновленное «Дизель Шоу». Мы вводим новые лица, разрабатываются новые сюжетные линии, новые персонажи. Все это, чтобы стать разнообразнее и еще интереснее нашим зрителям», – отметил Егор Крутоголов.

Еще одним новым участником шоу стал популярный шоумен, белорус Дмитрий Танкович. В релизе отмечается, что это не все сюрпризы в шоу. Для записи первых концертов в 2019 году были приглашены актер Назар Заднепровский, певец Виктор Бронюк и группа «ТіК».

В «Дизель-шоу» нашли замену Мирине Поплавской

В «Дизель-шоу» нашли замену Мирине Поплавской

В «Дизель-шоу» нашли замену Мирине Поплавской

Телепремьера новых шоу состоится 8 марта в 21:20 на ICTV.

Напомним, 20 октября 2018-го актеры «Дизель Студио» попали в ДТП. Возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп автобус «Неоплан», в котором ехали 14 членов коллектива «Дизель Шоу», столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибла 48-летняя Марина Поплавская. 

Фото: «Дизель-студио»

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