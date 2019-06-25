В Depo.ua назвали имя нового главного редактора
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В Depo.ua назвали имя нового главного редактора

от Telekritika
От Telekritika 962
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С 1 июля новостной портал Depo.ua возглавит заместитель главного редактора Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко пришел в редакцию сайта в 2015 году, а через год стал заместителем главного редактора портала. Ранее он работал корреспондентом в «Сегодня Life». На позиции главного редактора он заменит Ольгу Лукинову, которая возглавляла Depo.ua с 2016 года.

«Мы благодарны Ольге Лукиновой за плодотворную и активную работу. Ольга сделала успешный рестарт сайта и добавила ему максимально патриотического звучания, благодаря которому проект занял свою позицию. В ближайшее время Ольга Лукинова присоединится к новым проектам. Андрей Коваленко, профессиональный журналист, который сможет развивать ресурс и увеличивать количество пользователей сайта», – подчеркнул шеф-редактор ЧАО «Картель» Виталий Пирович.

Задачами Андрея Коваленко станут выведение проекта Depo.ua на лидерские позиции и запуск новых проектов, а также продолжение уже начатых.

Напомним, НОТУ придумала новую должность для своего экс-главы Зураба Аласании.

Фото: Еспресо.tv

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