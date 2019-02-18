В числе основателей Azino777 фигурирует работница банков из Киева
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В числе основателей Azino777 фигурирует работница банков из Киева

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости В числе основателей Azino777 фигурирует работница банков из Киева

В создании одного из крупнейших онлайн-казино Azino777 украинская полиция подозревает не только россиянина Альберта Валиахметова из Татарстана, но и двух граждан Украины — Александра Плахтия и Оксану Алиеву. Российский «Коммерсант» раскрыл некоторые детали биографии последней.

Все три имени упоминаются в постановлении суда от ноября 2018 года. Найти подозреваемых не удалось, поэтому в МВД собираются объявить их в международный розыск, сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом расследования дела.

Издание напоминает, что в начале февраля The Bell сообщил, что 33-летний айтишник Альберт Валиахметов из Татарстана подозревается в создании и управлении Azino777. По версии следствия, Валиахметов создал в 2014 году в Украине компанию «Роял Гейм», которая администрировала работу «Azino три топора». Другой фигурант дела – Александр Плахтий, до ноября 2015 года был учредителем одной из структур Azino777, писал в июле 2018 года российский журнал РБК.

Об Оксане Алиевой в СМИ ранее не сообщали. Как выяснил «Коммерсант», в 2010-2012 годах Оксана Алиева с таким же отчеством и датой рождения работала в «Сбербанке России» в Киеве, а затем — в «Укрэксимбанке». Алиева заявила изданию, что не связана с Azino777.

В рамках дела полиция провела обыски у Оксаны Алиевой, Ирины Брусьо, Марины Григоренко и Назара Малиняка, говорится в судебных документах. Как они связаны с Azino777 не уточняется. При обыске были обнаружены компьютеры, с которых поддерживалась работа Azino777, а также мобильные терминалы и базы с данными пользователей. По данным газеты, Ирина Брусьо — гендиректор киевской компании «Софтанза», уже упоминавшаяся в судебных решениях, связанных с Azino777.

Ранее СМИ утверждали, что к организации Azino777 могут быть причастны россияне — владельцы IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, Рустам и Роман Гильфанов, а также украинец Иван Норенко. Но в материалах киевского суда, на которые ссылается «Коммерсант», они не упоминаются. У Сергея Токарева и Рустама Гильфанова проходили обыски в рамках дела об организации азартных игр, но дело закрыли, не найдя доказательств, как сообщил «Коммерсанту» адвокат россиян. Сергей Токарев и Рустам Гильфанов также в комментарии «Коммерсанту» отвергли утверждения о своей связи с Azino777.

Фото: pixabay

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