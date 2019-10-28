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В честь 10-летия проект «Х-фактор» учредил Народную премию

от Telekritika
От Telekritika 465
Главная Новости В честь 10-летия проект «Х-фактор» учредил Народную премию

Зрители выберут лучших.

К десятилетию проекта «Х-фактор» телеканал СТБ приурочил специальную Народную премию.  Телеканал предлагает вспомнить исполнителей, судей, ведущих и голосованием отметить тех, кто понравился зрителям больше всех. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Еженедельно зрители смогут голосовать за своего фаворита в одной из номинаций. Каждый понедельник Народная премия будет открывать новую номинацию и объявлять итоги предыдущей. Все, кто отдал свой голос, автоматически становятся участниками розыгрыша билетов на прямые эфиры шоу. Каждую неделю рандомно будут определяться два победителя, которые получат пригласительный на две персоны на прямой эфир шоу «Х-фактор». Голосование за номинантов Народной премии продлится до 22 декабря 2019 года.

Фото: СТБ

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