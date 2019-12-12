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В 2020 Netflix может потерять 4 млн пользователей

от Telekritika
От Telekritika 850
Главная Диджитал В 2020 Netflix может потерять 4 млн пользователей

Компании рекомендуют запустить рекламу или понизить тарифы.

Компания Netflix рискует потерять миллионы клиентов в США в 2020 году из-за растущей конкуренции. Об этом сообщает AdAge.

Причиной стало то, что подписки на новые видеостриминги: Disney+, Apple TV+, Hulu, CBS All Access и Peacock –стоят дешевле. Таким образом, чтобы не столкнуться с масштабным оттоком пользователей, Netflix должен предложить «вторую, более дешевую услугу» – считает аналитик Лора Мартин.

По прогнозам Мартин, если компания ничего не предпримет, то в 2020 году она может потерять 4 млн американских зрителей.

Для экономики стриминга это проблема: компания тратит много денег на производство оригинальных сериалов и фильмов. 

Фирма по управлению активами Needham порекомендовала Netfliх ввести более дешевый тариф и компенсировать расходы запуском рекламы. Однако Netflix не собирается запускать на платформу рекламу. Также, по информации Needham, акции стриминга снизились на 2,6% 3 декабря.

Напомним, ранее каталог фильмов видеосервиса Netflix сократился на 40% в сравнении с 2014 годом.

Фото: pixabay

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