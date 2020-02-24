В 2019 году The Sun понес рекордные убытки — £68 млн

Издание The Sun понесло огромные убытки в 2019 году. Сумма финансовых потерь составила £68 млн ($87 млн), сообщает theguardian.com.

Медиа акцентирует на том, что причиной убытков стало сокращение тиража печатной версии, однако не стоит забывать о том, что на протяжение многих лет с таблоидом судятся знаменитости. Именно выигранные иски против The Sun и нанесли сокрушительный удар по финансам газеты, которой в 2019 году пришлось выплатить по решению суда £54 млн ($69 млн) сэру Элтону Джону, общественному деятелю Хизер Миллс и другим. Напомним, что Элтон Джон и Хизер Миллз обвиняли сотрудников издания во взломе своих телефонов и прослушивании приватных сообщений.

Однако The Sun по-прежнему остается самой продаваемой печатной газетой в Великобритании, однако этот титул в 2020 году она может уступить Daily Mail, поскольку ее платный ежедневный тираж составляет менее 1,1 млн. Отметим также, что в феврале 2020 года медиа сменило команду. Отныне пост главреда занимает Виктория Ньютон, а пост заместителя главного редактора закреплен за Кит Пул. Их главной задачей является повышение траффика веб-версии издания, а в качестве главного конкурента они рассматривают MailOnline.

Напомним: ранее стало известно, что дочь Руперта Мердока Элизабет не станет занимать должность генерального директора BBC.

Фото: скриншот The Sun

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