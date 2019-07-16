В 2019 году бренды делают ставку на маркетинг влияния

Согласно исследованию, которое провела компания Instascreener, в США и Канаде расходы на инфлюэнс-маркетинг выросли на 83% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет The Drum.

Выяснилось, что второй квартал 2019 года был самым успешным для маркетинга влияния, причем бренды потратили в общей сложности $442 млн. Это на $69 млн больше по сравнению с предыдущим периодом. Во втором квартале на Instagram потратили $314 млн, но в целом $58 млн долларов ушли на фальшивых подписчиков.

Больше всего на рекламу у блогеров потратила компания Fashion Nova ($5,5 млн). За ней идет алкогольный бренд Ciroc с $3,4 млн и Flat Tummy Co с $2,9 млн.

Несмотря на то, что известные маркетологи (в их числе бывший директор по маркетингу Unilever Кит Уид), призывают отрасль отказаться от неэффективных измерений, фальшивых подписчиков и мошенничества со стороны инфлюэнсеров, расходы на это направление постоянно растут.

Маркетинг влияния по-прежнему остается темной областью, которую Управление по стандартам рекламы (ASA) стремится взять под контроль. Ранее в этом году британский наблюдатель за рекламой отправил предупреждения о нарушении строгих правил в отношении платных публикаций в Instagram примерно 300 блогерам.

Фейковые подписчики также остаются проблемой. В прошлом месяце исследование социальных сетей участников шоу Love Island на ITV показало, что практически все блогеры (за небольшим исключением) накрутили себе рейтинг в Instagram, собрав армию фальшивых подписчиков. Согласно исследованию, половина их предполагаемых фолловеров поддельная.

В то же время недавнее исследование, проведенное лондонским маркетинговым агентством Whalar, показало, что рекламные кампании инфлюэнсеров на 277% «эмоционально интенсивнее» и более запоминающиеся, чем телевизионная реклама и реклама на Facebook и Youtube.

Ранее «Телекритика» сообщала, что Instagram будет бороться с оскорблениями пользователей.