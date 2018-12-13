В «1+1 медиа» ответили на критику акционных тарифов ТВ-услуг провайдеров

Компания VIASAT для привлечения абонентов до начала кодирования спутникового сигнала каналов четырех телегрупп запустила специальный тарифный пакет «Национальный», включающий рейтинговые и национальные телеканалы за 29 грн/мес. Представители ОТТ-операторов и провайдеров кабельного телевидения раскритиковали цену пакета, развернув дискуссию в Facebook. Группа «1+1 медиа» указывает на манипуляции со стороны участников рынка, поскольку информация об акционном тарифе была озвучена заранее, он будет действителен полгода – до начала кодирования телегрупп.

В своем сообщении группа выразила «глубокую обеспокоенность искажением фактов» провайдерами телевизионной услуги относительно несоответствия ранее озвученной медиагруппами стоимости тарифных пакетов, которая будет действовать до момента кодирования спутникового сигнала.

«Медиагруппы и провайдеры ранее уже договорились и официально сообщали на индустриальных мероприятиях о том, что в период насыщения рынка оборудованием для приема закодированного сигнала спутника стоимость базовых тарифных пакетов, включающих национальные телеканалы, будет социальной и приемлемой для населения. Поэтому мы считаем, что многочисленные заявления от провайдеров, которые глубоко удивлены озвученной некоторыми участниками рынка стоимостью национальных тарифных пакетов в 29 грн/мес. до момента кодирования, являются откровенной манипуляцией и ярким примером двойных стандартов», – говорится в сообщении группы.

Акционная месячная цена 29 гривен за пакет национальных телеканалов у VIASAT будет действовать до момента спутникового кодирования, запланированного на второй квартал 2019 года: «Для того чтобы стимулировать переход спутниковых FTA абонентов на 4 КАС телевизионные тюнеры, с помощью которых они смогут продолжить получать доступ к национальным телеканалам после кодирования сигнала, мы заблаговременно позаботились о насыщении рынка сет-топ-боксами, и “1+1 медиа”, как и остальные медиагруппы, уже неоднократно озвучивали свою единую рыночную позицию – до кодирования тарифные предложения, которые фактически включают набор национальных телеканалов, должны иметь невысокую и приемлемую для абонентов стоимость», – прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения «1+1 медиа».

На сайте провайдера указаны следующие цены на пакеты:

1) «Национальный» – 29 грн/мес. Включает национальные каналы, а также «Квартал ТВ», Paramount Comedy, FilmUA Drama, Bolt (всего более 70 каналов);

2) «Семейный» – от 69 до 99 грн/мес. Дополнительно – каналы Viasat: TV1000, TV1000 Action, TV1000 WorldKino, VipComedy, Nature, History, Sport, Explorer. Всего более 80 каналов;

3) «Престижный» – более 110 каналов, от 149 до 199 грн. Дополнительно – каналы групп Sony, Discovery, National Geographic, Fox, Nickelodeon. etc. Включает 10 HD каналов;

4) «Премиум HD» – более 120 каналов за 249 грн/мес. Дополнительно – виасатовские каналы Vip Premiere и Vip Megahit. Включает 12 HD каналов.

Дополнительно можно подключить 2 эротических канала (Penthouse і Playboy TV) за 39 грн, телеканалы Vip Premiere и Vip Megahit за 59 грн или услугу «Дополнительно ТВ» за 69 грн.

Также провайдер предлагает приобрести операторский тюнер за 1099 грн, с выездом мастера – 1499 грн, с установкой спутниковой антенны – 2999 грн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что провайдеры ТВ-услуги в конце прошлого года негласно договорились с телегруппами держать в 2018-м минимальную цену за пакет ТВ-услуги в Киеве на уровне 50 гривен в месяц. Провайдеры обязали телегруппы реагировать на цены, которые ниже этой суммы. В 2019 году минимальная стоимость ТВ-пакета для Киева должна составить уже 70 гривен в месяц с абонента, для регионов предусмотрены отдельные тарифы. Также телегруппы и провайдеры достигли соглашения о сроках акционных тарифов – они должны длится не более шести месяцев.

Информация об акционном тарифе VIASAT впервые была публично озвучена 8 ноября на конференции ТІМ, которую широко освещала «Телекритика». Заниженных цен на пакеты по сравнению с кабельными провайдерами у VIASAT не будет: «До момента кодирования у провайдеров спутникового телевидения будет продукт по цене 19–29 гривен, – сообщал провайдерам Ярослав Пахольчук. – Мы еще считаем, какой должна быть подъемная цена, но понимаем, что барьер входа должен быть минимальным. Но после кодирования цена будет около 70 гривен». На конференции провайдеры согласились с доводами и не высказывали свое негодование.

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Тему акционного тарифа VIASAT поднял в Facebook директор ОТТ-оператора Omega TV Александр Глущенко после вчерашнего релиза о доставке первой партии спутниковых тюнеров, необходимых для декодировки сигнала. Оператор Omega TV не предоставляет услуги абонентам, он работает по партнерской программе с ISP-провайдерами. Летом вопросы к минимальному тарифу Omega TV возникали у телегруппы StarLightMedia, которая называла их заниженными. Провайдер предлагал минимальный месячный ТВ-пакет за 39 гривен на постоянной основе (не указывая, что он акционный), после замечания StarLightMedia в Omega TV подняли его стоимость до 49 гривен.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 3268398

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