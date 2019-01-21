В 1+1 media назвали неправомерным присуждение Нацсоветом штрафа Paramount Comedy

По мнению телегруппы, это решение «не соответствует установленным законом нормам, является полностью неправомерным и противоречит процедурам государственного регулятора».

В группе акцентируют на том, что телеканал переводит весь контент на украинский язык: «Paramount Comedy является украинским телеканалом, который вещает по выданной Нацсоветом государственной лицензией и осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными законодательством нормами вещания для украинских телевизионных каналов. Это было сознательное решение (получение украинской лицензии. – Ред.), несмотря на то, что группа 1+1 media имела возможность запустить для канала-партнера адаптированную версию международного Comedy Central. Сегодня недельный процент вещания на украинском языке в эфире Paramount Comedy составляет 99%, что является результатом больших усилий медиагруппы, в отличие от адаптированных иностранных телеканалов, к которым упомянутые требования не применяются. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы имеем все основания делать выводы, что политика Нацсовета является субъективной и избирательной по отношению к отдельным телеканалам», – говорится в сообщении.

По непонятным причинам в пресс-релиз были внесены изменения – вместо предупреждения было опубликовано решение о применении санкции «взыскание штрафа».

В 1+1 media отмечают, что в изначальном релизе Нацсовета был указан другой текст решения – предупреждение: «После завершения заседания Нацсовета 17 января 2019 года на его официальном вебсайте был опубликован пресс-релиз о решении регулятора касательно объявления телеканалу Paramount Comedy предупреждения за несоблюдение определенной доли в программах вещателя передач национального производства. Однако впоследствии по непонятным причинам в пресс-релиз были внесены изменения – вместо предупреждения было опубликовано решение о применении санкции “взыскание штрафа” в сумме 5% от размера лицензионного сбора».

Холдинг считает законным в данном случае решение по предупреждению. «Это решение полностью противоречит законной процедуре вынесения санкций за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании, согласно которому, штрафная санкция за такого рода нарушения применяется после объявления предупреждения в случае неустранения нарушения телекомпанией в установленные сроки», – отмечает 1+1 media.

В телегруппе не понимают, когда именно произошла замена проекта решения с предупреждения на штраф. «Мы зафиксировали, что проект решения, который транслировался на экранах в зале во время заседания Национального совета, содержал информацию о вынесении предупреждения. Это может быть подтверждено не только представителем со стороны медиагруппы, но и журналистами и другими участниками, которые присутствовали на заседании. Учитывая все эти факты, мы не понимаем, на каких основаниях, каким образом и когда Национальным советом было принято решение о взыскании с телеканала Paramount Comedy штрафа», – резюмирует холдинг. Скрин проекта решения с вынесением предупреждения вещателю ранее публиковала «Телекритика».

Создается впечатление, что в разгаре предвыборной кампании внутри государственного аппарата происходит хаос. Решения, которые выносят на рассмотрение, и решения, которые потом обнародуются на официальных ресурсах, кардинально отличаются, и сам совет не может объяснить этот процесс.

Генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко указывает на политический подтекст принятого решения. «Это решение является очередным примером двойных стандартов и политической манипуляции регулятора относительно медиагруппы и ее партнеров. Создается впечатление, что в разгар предвыборной кампании внутри государственного аппарата происходит хаос. Решения, которые выносят на рассмотрение, и решения, которые потом обнародуются на официальных ресурсах, кардинально отличаются, и сам совет не может объяснить этот процесс, – комментирует Александр Ткаченко. – Также нас откровенно удивляет содержание принятого решения. Paramount Comedy ни разу не нарушил определенные государством квоты на телевидении, а потому наказание за первое нарушение откровенно завышено, учитывая то, что до достижения нормы телеканалу не хватило всего 25 минут телевизионного продукта национального производства». Телегруппа не признает решения по штрафу и будет судиться с Нацсоветом: «В сложившейся ситуации мы не видим законных оснований для вынесения решения о взыскании штрафа, поэтому, как партнер Paramount Comedy, группа 1+1 media будет отстаивать права и обращаться в суд относительно обжалования решения регулятора».

Напомним, после заседания первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк, а также член регулятора Олег Черныш заверили «Телекритику», что голосовали за предупреждение для телеканала Paramount Comedy, выразив удивление тем, что в финальных документах решение было изменено с предупреждения на штраф. Они также подчеркивают, что не видели второй проект решения перед заседанием. Президентская часть Нацсовета заверила ТК, что произошла ошибка. Автор проектов решений по телеканалу Сергей Костинский уверял, что проект решения был изменен во вторник вечером, представитель организационного отдела не успел его заменить. Замглавы регулятора Ульяна Фещук указала на техническую ошибку из-за отпусков работников аппарата.

Фото: 1+1 media