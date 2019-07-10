Утренняя программа от «Эры медиа» еще год будет выходить на «UA: Першому»

Компании пересмотрели условия соглашения про создание на заказ программы «Доброго ранку, Країно!» для «UA: Першого» и согласились изменить условия сотрудничества. Соглашение подписано на один год и автоматически продолжаться не будет. В конце срока его действия НОТУ сможет предложить новый — по результатам предыдущего сотрудничества. Про это сообщает пресс-служба НОТУ.

«Стороны признали, что постоянные судебные разбирательства касательно трансляции телепрограммы не решают противоречия конструктивно, вместо этого затягивают и конфликтизируют ситуацию, а поэтому сели за стол мирных переговоров, чтоб найти общие решения и урегулировать спорные вопросы», — передают в сообщении.

Также достигли соглашения относительно необходимости «неуклонно придерживаться редакционных стандартов Общественного вещателя в телепрограмме». Стороны начали подготовку к новому телевизионному сезону.

Предыдущее соглашение между НОТУ и «Эра медиа» нардепа Андрея Деркача на производство программы было подписано 12 июля 2017-го сроком на один год. Согласно с ним «Эра медиа» производила программу «Доброго ранку, Країно!», которая выходит в прямом эфире на «UA: Першому» с 6:30 до 9:30 с понедельника по воскресенье включительно. В июне 2018 года НОТУ приняло решение про прекращение соглашения, указывая на нарушения стандартов журналистики. «Эра медиа» указывала на цензуру и настаивала на том, что письмо было отправлено с опозданием, поэтому соглашение автоматически должно быть продлено на год. Контракт на производство утренней программы был подписан в обмен на отказ «Эры» от вещания на аналоговой частоте «UA: Першого».

Тогда же «Эра медиа» начала 5 судебных споров, чтоб заставить НОТУ продлить соглашение. Суды приняли решения в пользу «Эра медиа». Верховный суд признал соглашение продленным с 10 июля 2018 года по 10 июля 2019 года. В то же время «Эра медиа» хочет отсудить у НОТУ почти 127 тыс. грн за трансляцию «Доброго ранку, Країно!» с июля 2018 по июль 2019 года – именно такую сумму Общественный вещатель платил компании за предыдущий год сотрудничества (одна программа оценивалась в границах 520-630 грн). Освобожденный слот на Общественном собирались заполнить утренней программой собственного производства. Почему в результате решили подписать новый контракт, не сообщается.

Фото: Эра медиа