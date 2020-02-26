НовостиТВ

УНИАН ТБ покажет матчи УПЛ «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик»

от Telekritika
От Telekritika 701
Главная Новости УНИАН ТБ покажет матчи УПЛ «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик»

Матчи канал покажет 29 февраля и 1 марта.

На телеканале УНИАН ТБ состоятся две прямые трансляции матчей 20 тура Украинской Премьер-лиги «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик», сообщает пресс-служба 1+1 media.

Трансляция игры «Десна» – «Мариуполь» стартует в эфире в субботу, 29 февраля, в 14:00.

«Это очень важный матч для обоих соперников, поскольку «Десна» ведет борьбу за медали турнира, а «Мариуполь» пытается попасть в главную шестерку УПЛ», – сообщает медиагруппа.

Матч «Заря» – «Олимпик» будет показан в прямом эфире в воскресенье, 1 марта, в 14:00: «Луганчане являются реальными претендентами на «серебро» УПЛ, а дончане прилагают все усилия, чтобы не оказаться среди неудачников соревнований, поэтому цена победы является для этих команд очень высокой».

Фото: 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На канале «Украина» стартует третий сезон шоу «Місія:...

11.02.2020

Disney снимет сиквел «Аладдина»

13.02.2020

Илон Маск вывел на орбиту 240 спутников глобального...

30.01.2020

Онлайновый сервис OLL.TV временно прекратил работу

04.02.2020

«Тексты» заняли первое место на международном конкурсе Sigma...

20.02.2020

«Украинский киберальянс» заявляет про обыски (ДОПОЛНЕНО)

25.02.2020

ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу...

11.02.2020

Whip Media Group разработает новые инструменты для продажи...

31.01.2020

На казахском ТВ появился первый виртуальный ведущий

19.02.2020

В прокат выходит патриотичная комедия «Наші Котики»

30.01.2020