УНИАН ТБ покажет матчи УПЛ «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик»

На телеканале УНИАН ТБ состоятся две прямые трансляции матчей 20 тура Украинской Премьер-лиги «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик», сообщает пресс-служба 1+1 media.

Трансляция игры «Десна» – «Мариуполь» стартует в эфире в субботу, 29 февраля, в 14:00.

«Это очень важный матч для обоих соперников, поскольку «Десна» ведет борьбу за медали турнира, а «Мариуполь» пытается попасть в главную шестерку УПЛ», – сообщает медиагруппа.

Матч «Заря» – «Олимпик» будет показан в прямом эфире в воскресенье, 1 марта, в 14:00: «Луганчане являются реальными претендентами на «серебро» УПЛ, а дончане прилагают все усилия, чтобы не оказаться среди неудачников соревнований, поэтому цена победы является для этих команд очень высокой».

Фото: 1+1 media

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