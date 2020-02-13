«УНИАН» и еще пять украинских телеканалов закодируют спутниковый сигнал 29 февраля

Телеканалы «УНИАН», MusicBox, «Кус-Кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха» закодируют свой спутниковый сигнал 29 февраля. Телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через аплинк (передающая станция) телегруппы 1+1 media. Соответствующую информацию 1+1 media разослала 12 февраля провайдерам платного телевидения.

Ранее сообщалось, что телеканал MusicBox закодирует свой спутниковый сигнал 1 марта. Сегодня телеканалы «36.6», «Дача» и «Эпоха» (входят в пул платных телеканалов Film.UA) уже условно кодируют свой спутниковой сигнал системой кодирования BISS, которую «открывают» практически все спутниковые тюнеры. О том, что телеканалы Film.UA будут закодированы более мощной системой кодирования, «Телекритика» сообщала ранее. «УНИАН» был тем телеканалом группы 1+1 media, который не кодировал свой спутниковый сигнал 28 января. О его грядущем кодировании группа уведомляла ранее, не уточняя даты.

Также 1+1 media намерена изменить транспондер на спутнике Astra 4A. Это произойдет 19 февраля, техническое вещание на старом транспондере прекратится 28 февраля. Соответственно, на новом транспондере появятся все выше перечисленные закодированные каналы. На нем телегруппа планирует транслировать восемь новых телеканалов: «1+1» в HD-версии (отдельно от SD, до этого HD-сигнал раздавался по IP), новые телеканалы Viacom (Paramount Channel и Nicktoons), пул платных телеканалов Film.UA (FILMUADRAMA, «Кус-Кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха»). Также на новом транспондере будет транслировать сигнал 7 телеканалов группы («1+1», 1+1 international, «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН»), партнерские телеканалы «Квартал ТВ» и группы Viacom (Paramount Сomedy и Spike), другие телеканалы, которые не входят в медиагруппу – волынский региональный канал «Аверс», музыкальные ОТV и MusicBox. Незакодированными будут только телеканалы «Аверс» и ОТV, условно кодированным (система кодирования BISS) остается спутниковый сигнал международной версии «1+1» – телеканала 1+1 international.

Как известно, телегруппа 1+1 media является дистрибутором телеканалов групп Film.UA и Viacom, а также телеканала «Квартал ТВ» (работают исключительно по платной модели). Сейлз-хаус холдинга продает рекламное время телеканалов ОТV и MusicBox (работают исключительно по рекламной модели).

Кодированный спутниковый сигнал вышеперечисленных телеканалов становится по сути транспортным сигналом для провайдеров платного телевидения. С переходом на новый странспондер телеканалы группы полностью переходят на стиснутый сигнал DVB-S2 MPEG-4 (вместо DVB-S MPEG-2). Соответственно, провайдерам необходимо перенастроить оборудование и использовать предоставленные телегруппой САМ-модули Verimatrix: «С 19 февраля 2020 в 10:00 все телеканалы группы «1+1» будут осуществлять спутниковое вещание с транспондера 11766 МГц спутника Astra 4A. Временное техническое вещание на транспондере 12265 МГц прекратится 28 февраля 2020-го. В период с 20 февраля по 28 февраля 2020-го необходимо перенастроить спутниковый прием сигналов телеканалов «1+1» с транспондера 12265 МГц на основной транспондер 11766 МГц. Для декодирования спутникового сигнала используйте полученные ранее САМ-модули Verimatrix. Также информируем об изменении с 19 февраля 2020 года параметров спутникового вещания транспондера 11766 МГц. Модуляция меняется на DVB-S2, компрессия видеосигнала на MPEG-4, компрессия аудиосигнала на HE-AAC V1», – говорится в уведомлении.

Отметим, в конце января «Телекритика» сообщала, что кодирование спутникового сигнала планируют десять украинских телеканалов, которые не входят в медиагруппы: кроме выше перечисленных MusicBox, «Кус-Куса», «36.6», «Дачи» и «Эпохи», свой сигнал спутнике хотят закодировать также телеканалы Xsport, «Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна».

Напомним, в ночь с 28 на 29 января свой спутниковый сигнал закодировало 22 телеканала четырех ведущих медиагрупп: StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце»), 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» и «Бигуди»), Inter Media Group («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм») и «Медиа Группы Украина» («Украина», «НЛО TV», «Индиго TV»).

Фото: pixabay

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