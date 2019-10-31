«Укртелеком» отключит проводное радиовещание в четырех областях

Телекоммуникационная компания «Укртелеком» прекратит предоставлять услугу проводного радиовещания в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс Украина».

Согласно данным оператора, в этих областях проводным радио пользуется менее 1% жителей, а само оборудование устарело.

До этого момента «Укртелеком» уже отключил проводное радиовещание в Одессе с 1 января и в Днепре с апреля 2019 года, а лицам с особыми потребностями раздал эфирные радиоприемники.

С 1 мая 2018 года оператор повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% – до 27 грн в месяц для физлиц-абонентов. А с 2020 года «Укртелеком» перестанет подключать абонентов к проводному радио, так как нет спроса на услугу.

Напомним, недавно две радиостанции отказались от цифрового радиовещания из-за регуляции Нацсовета.

Фото: Unsplash

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