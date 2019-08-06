«Укртелефильм» продан за 5 миллионов

Фонд государственного имущества продал государственное предприятие «Украинская студия телевизионных фильмов» за 5,1 миллиона гривен. Об этом 5 августа написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

«Сегодня продан единый имущественный комплекс «Укртелефильм». Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания «Риелтис-Плюс» выиграла аукцион по цене в 5,1 млн грн», – сообщил Виталий Трубаров.

Госкомтелерадио, которому подчиняется «Укртелефильм», в своем сообщении уточняет, что Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс, расположенный на ул. Кирилловская, 160. Юридически данный комплекс был записан на другое предприятие с похожим названием.

«ГСП «Укртелефильм» и ГП «Украинская студия телевизионных фильмов “Укртелефильм”», несмотря на схожесть названий, являются разными предприятиями. Они находятся по разным адресам, а не сотрудничали, не имеют общего имущества и совместных проектов. Распространяя эту новость, некоторые СМИ допустили ошибку, называя ГСП студией телевизионных фильмов и иллюстрируя публикации фотографиями зданий и логотипом другого государственного предприятия – «Украинская студии телевизионных фильмов “Укртелефильм”», расположенного по адресу ул. Ованеса Туманяна, 15», – объясняют в Госкомтелерадио.

Примечательно, что сегодня пост Виталия Трубарова не активный.

Компания «Риелтис-Плюс» находится в Днепре. Согласно данным госреестра в ее уставном фонде 50 тысяч гривен, вид деятельности – агентство недвижимости. Директор компании – Ольга Диденко, собственник – Елена Тищенко (регистрация в Днепре).

Напомним, согласно решению правительства, сейчас идет процесс преобразования ГП «Украинская студия телевизионных фильмов “Укртелефильм”» в публичное акционерное общество «Укртелефильм» с последующим присоединением его к публичному акционерному обществу «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (ПАО «НСТУ»), 100 процентов акций которого принадлежит Госкомтелерадио.

В марте сообщалось о том, что в «Укртелефильме» уволили 96% работников. Госкомпания должна была войти в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины как продакшен еще в 2017 году, но вопрос переносился из-за скандалов вокруг жилого комплекса, построенного на ее территории. 7 февраля экс-директору «Укртелефильма» детективы НАБУ объявили подозрение в нанесении 70 млн убытков. По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами совершил отчуждение в пользу третьих лиц имущественных прав на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа). С 16 июля 2018 года предприятием руководит Тарас Аврахов по контракту с Госкомтелерадио.

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