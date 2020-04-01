Украинское медиа Insider прекратило работу

31 марта 2020 года стало известно, что украинское медиа Insider остановило работу. Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

«Друзья, Insider работает сегодня последний день. С завтрашнего дня он останавливает свою работу», — написала Ольга.

Также она сообщила, чем теперь будет заниматься редакция: «Мы присоединяемся к команде Лаборатории законодательных инициатив, поскольку мы имеем одну и понятную цель — Украину, в которой царит справедливость. Вы знаете эту организацию по проекту «Украинская школа политических студий». Поэтому теперь мы будем вместе конструировать наши задумки. И надеюсь уже скоро вас порадуем».

Напомним, что издание было основано в 2014 году и принадлежало экс-первому заместителю главы компании «Укргаздобыча» Алексею Тамразову.

Фото: Insider

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