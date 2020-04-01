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Украинское медиа Insider прекратило работу

от Telekritika
От Telekritika 202
Главная Новости Украинское медиа Insider прекратило работу

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая.

31 марта 2020 года стало известно, что украинское медиа Insider остановило работу. Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

«Друзья, Insider работает сегодня последний день. С завтрашнего дня он останавливает свою работу», — написала Ольга.

Также она сообщила, чем теперь будет заниматься редакция: «Мы присоединяемся к команде Лаборатории законодательных инициатив, поскольку мы имеем одну и понятную цель — Украину, в которой царит справедливость. Вы знаете эту организацию по проекту «Украинская школа политических студий». Поэтому теперь мы будем вместе конструировать наши задумки. И надеюсь уже скоро вас порадуем».

Напомним, что издание было основано в 2014 году и принадлежало экс-первому заместителю главы компании «Укргаздобыча» Алексею Тамразову.

Фото: Insider 

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