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Украинский сериал покорил польских зрителей

от Telekritika
От Telekritika 701
Главная Новости Украинский сериал покорил польских зрителей

Сериал «Крепостная» стал хитом на польском телевидении. Телефильм выходит в прайм-тайм на главном канале Польши.

Масштабная костюмированная драма «Крепостная» идет с большим успехом в Польше на общественном телеканале TVP1. Сериал стартовал 1 июля под названием Zniewolona, что переводится как «Несвободная», сообщает пресс-служба СТБ.

По данным компании Nielsen, за две недели показа «Крепостная» продемонстрировала положительную динамику и ежедневно наращивала показатели. За время трансляции доля сериала выросла в два раза и составила 16,0% при средней доле канала 9,7%. «Сериал настолько успешный, что в социальных сетях уже появились его польские фан-странички», – подчеркивает СТБ.

На телеканале TVP1 сериал выходит с понедельника по среду в прайм-тайме. Со второй недели «Крепостную» начали показывать еще в пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, 22 июля в 21:00 на СТБ начнется повтор первого сезона «Крепостной», после чего канал покажет премьерный второй сезон.

Фото: СТБ

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