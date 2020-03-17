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Украинские звезды снялись в видеоролике о коронавирусе

от Telekritika
От Telekritika 299
Главная Новости Украинские звезды снялись в видеоролике о коронавирусе

В поддержку МОЗ.

Украинские звезды снялись в видеоролике, в котором дали советы о правилах поведения во время карантина, чтобы поддержать Министерство здравоохранения Украины в информировании украинцев.

Например, тревел-документалист и ведущий программы «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» Антон Пушкин призвал воздержаться от путешествий. Певец и герой проекта «Забути про вік», Павел Зибров, посоветовал не трогать лицо руками.

В ролике также приняли участие: Мишель Андраде, Потап, Дмитрий Шуров, «Время и Стекло» и другие.

Ранее ведущие Нового канала, ICTV и СТБ снялись в роликах о коронавирусе. 

Фото: unsplash

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