Украинские медийщицы отреагировали на «тупую овцу» Бужанского

Украинские медийщицы опубликовали открытое заявление, адресованное власти, в котором осудили поведение новоизбранного депутата Макса Бужанского. По мнению подписавших документ, выражение, которое он использовал по отношению к журналистке НВ Ольге Духнич, сексистское, оскорбительное, унижающее честь и достоинство.

Напомним, что Макс Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». Об этом он написал в своем Telegram: «Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем “Слуги народа” заявила, что я ностальгирую по СССР и “временам Януковича”. Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ».

Представительницы СМИ обеспокоены тем, что этот инцидент не получил должной реакции власти. Извинений политика после него не последовало. Как и внятного объяснения от однопартийцев: с одной стороны, они вроде бы осудили поведение Бужанского, а с другой, оправдали его как ответ на «оценочные суждения».

И это, отмечают медийщицы, далеко не первый пример сексистских высказываний политиков в сторону работников СМИ. Среди них, сказано в заявлении, были: «Дорогенька моя» – обращение Петра Порошенко к журналистке «Детектор Медиа» Марине Барановской, действующий президент Владимир Зеленский назвал «мальчиком» журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача. А глава офиса президента Андрей Богдан обнял журналистку «Радио Свобода», когда она задавала ему вопросы. Группа украинских медийщиц заявляет, что подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство.

«Подчеркиваем, что хамство, панибратство, пренебрежение и сексизм ни в коем случае не могут быть элементами коммуникации представителей и представительниц власти и медиа. Данные действия и высказывания политиков приводят к распространению и толерированию подобного поведения, его копированию, что приводит к популяризации в обществе унижения и презрения к человеческой чести и достоинству».

Женщины, работающие в медиасфере, выдвинули ряд требований к власти:

1. Разработать и ввести этический кодекс, который бы запрещал сексизм и предусматривал ответственность депутатов различных уровней, политических партий и других работников и работниц государственных органов за его использование.

2. Разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом в деятельность этих институтов и обеспечить надлежащие ресурсы для данных мер.

3. Верховной раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряющее мониторинг и выполнение таких мер.

4. Обеспечить обучение народных депутатов базовому курсу по правам человека и свободам, а также специальным дисциплинам, освещающим гендерное равенство, акцентирующим на важности несексистского поведения во время работы.

Медийщицы также добавляют, что сексизм противоречит развитию Украины как демократического, правового государства, ориентированного на Европу.

На сегодняшний день документ подписали 104 украинских медийщиц. Он открытый, поэтому и другие представительницы СМИ могут поддержать коллег.

Фото: tsn.ua