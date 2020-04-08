Украинские медиа теряют источники доходов – НСЖУ

Почти на полную потерю рекламодателей жалуется абсолютное большинство руководителей украинских медиа, опрошенных Национальным союзом журналистов Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал — происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%).

О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).

Анкетирование руководителей СМИ проводилось НСЖУ в период с 27 марта по 6 апреля 2020 года. Участие в опросе приняли редакторы 66 медиа, преимущественно региональных. Из них 80% представляют печатные СМИ, 15% — ТРК и 5% — онлайн-медиа.

Напомним, недавние исследования рынка показали, что телесмотрение в Украине растет, однако аналитики отмечают падение рынка телерекламы.

Фото: Unsplash

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