«Украинская правда» и Институт книги запустили программу литературных подкастов

Издание «Украинская правда» в сотрудничестве с Институтом книги будет выпускать литературные подкасты под названием «Ранкова доза». Об этом Украинская правда написала у себя на Facebook-странице.

В рамках шоу каждое утро звезды-амбассадоры будут предлагать слушателям свой любимый отрывок из литературного произведения, который прозвучит в подкасте.

В первом выпуске политик и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук представил отрывок романа Роберта Уоррена «Вся королевская рать», за который писатель получил Пулицеровскую премию.

В комментарии для «Читомо» руководитель отдела продвижения чтения Института книги Анастасия Евдокимова рассказала, что идея «Ранкової дози» принадлежит журналисту «Украинской правды» Роману Романюку, который стал автором проекта.

«Мы не могли не принять участие в этом проекте, ведь аудиокниги и подкасты — это мировой тренд. А все тренды продвижения чтения — наш непосредственный институциональный интерес», – отметила Евдокимова.

Проект рассчитан на 365 дней, в течение которых слушатели смогут собрать собственную аудиобиблиотеку.

Фото: Unsplash

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