👋 Украинка стала чемпионом в America’s Got Talent

Ксения Симонова, художница, которая в 2009 году стала победителем шоу «Україна має талант», получила Golden Buzzer («Золотая кнопка») в America’s Got Talent. Уникальный талант девушки заключается в том, что песок и ее руки – это краски и кисти, которыми художница пишет невероятные песчаные истории.

Свое выступление 4 февраля Don’t Be Late Ксения комментирует так: «Это история о ребенке, который вырос, стал известным художником и забыл своих родителей. Я хочу, чтобы никто не забывал своих родителей». За короткое время на сцене Симонова сумела сотворить и анимировать визуальную историю, которая увлекла зрителей в путешествие от рождения мальчика, его детства и славы до смерти родителей. Представление, которое зацепило аудиторию до слез, закончилось тем, что Ксения написала на песке послание: «Не опаздывай».

«Я не ожидала такой встречи. Когда вышла на сцену, судьи встали! Я очень спокойный по сути человек, но в этот раз я была поражена, и на видео это видно. Ведущий Терри Крюс – чудесный, тонко чувствующий искусство, так как сам рисует. Очень ему благодарна, навсегда запомню его в красном костюме, бегущим к этой кнопке. Такое чувство, будто у меня день рождения…» – делится эмоциями Ксения.

11 февраля состоится финал шоу «America’s Got Talent: Champions», где Ксения будет бороться за победу вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.

Фото: Facebook