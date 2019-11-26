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«Украина» стала первой в исследовании промоактивности каналов от Kwendi

от Telekritika
От Telekritika 88
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Kwendi TV Promo Monitor опубликовала данные за август-октябрь 2019 года

Согдасно результатам исследования промоактивности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor за август-октябрь 2019 года, телеканал «Украина» по сумме GRPs% эфирных анонсов обошел все каналы, входящие в топ-6. Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой группы.

«Украина» стала первой в исследовании промоактивности каналов от Kwendi

Канал «Украина» занимал первое место в течение 13 из 14 недель (единожды лидировал «1+1»), «Интер» был последним в топ-6 на протяжении всего периода. Пик активности СТБ пришелся на вторую половину сентября, у ICTV — на вторую половину октября.

Тройку лидеров среди проектов каналов составили Dizel Show и сериал «Пес-5» (ICTV), а также — «Танці з зірками» («1+1»), причем Dizel Show получило в два раза больше GRPs%, чем занявший четвёртое место сериал «Великі вуйки» («1+1»).

«Украина» стала первой в исследовании промоактивности каналов от Kwendi

Больше всего проектов в топ-10 было у канала «1+1» — четыре. Канал «Украина» половину GRPs% отдал под промо мини-сериалов и фильмов. Эти же два канала активно использовали формат меню-бордов, который составил 21% всех GRPs% канала «Украина» и 13% у 1+1.

Исследование промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor проводится ежемесячно и включает в себя информацию о PR-активности каналов и объемах размещаемой ими прямой рекламы. С октября 2019 исследование содержит анализ внутриэфирного промо. 

Игфографика: Kwendi TV Promo Monitor

Фото: канал «Украина»

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