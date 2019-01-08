Украина была главным объектом российской пропаганды в 2018

Об этом сообщают аналитики проекта EU vs Disinformation («ЕС против дезинформации»).

«Спустя 5 лет с начала военного конфликта использование Кремлем информационного оружия против Украины не сократилось: в сообщениях прокремлевских СМИ информация об Украине все еще подается наиболее искаженной», – отмечают аналитики.

Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в России, Украине и в третьих странах, включая Запад.

«Внутренней аудитории РФ показывает сообщения, направленные на дегуманизацию украинцев, показывают украинскую власть современными последователями нацизма. Украинскую же аудиторию российские СМИ пытаются деморализовать, умаляя военные возможности Украины с целью снизить моральный дух в конфликте с РФ. Западной аудитории и международному сообществу прокремлевские СМИ пытаются представить Украину виновной в продолжающемся конфликте с РФ», – говорится в отчете.

Аналитики EU vs Disinformation также приводят в пример две медиаструктуры по борьбе с фейками – украинский проект StopFake и российские издание «Инсайдер». В 2018 году из 212 сообщений в разделе anti-fake издания «Инсайдер» 60 касались Украины. Дезинформация содержалась в сообщениях российских государственных СМИ об иностранных долгах Украины, армии и о президенте.

В случае с украинским изданием в EU vs Disinformation дают ссылку на составленный StopFake список топ-10 дезинформации, нацеленной на Украину в 2018 году. В него попали сообщения, в которых утверждается, что украинские дети вынуждены играть с мягкими куклами Адольфа Гитлера; что украинские студенты вынуждены отвергать родственников, живущих в России, и что украинская поместная церковь «становится христианской версией ИГИЛ».

Кампания «ЕС против дезинформации» была создана для оперативного реагирования на прокремлевскую дезинформацию; она организована оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

Напомним, в декабре 2018-го российский «Первый канал» оправдывался за интервью с предполагаемым «разочарованным украинцем», который оказался белорусом.

Фото: euvsdisinfo.eu